Bayern quer R$ 187 mi por Douglas Costa e assusta a Juventus, diz revista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus pretende reforçar seu sistema ofensivo com o meia Douglas Costa e está disposta a investir uma quantia vultosa pela contratação. No entanto, a revista alemã "Kicker" informou que o valor pedido pelo Bayern assustou os dirigentes italianos. O clube de Munique teria pedido 50 milhões de euros (R$ 187 milhões). A Juventus considerou exagerado valor proposto pelo Bayern e se dispôs a pagar 40 milhões de euros (R$ 149,6 milhões). Representantes das duas equipes se encontraram duas vezes, mas o acordo não avançou. Douglas Costa está disposto a seguir para a Itália e aceitou as bases salariais oferecidas pelo time de Turim. Douglas deve receber 6 milhões de euros (R$ 22,4 milhões) de salário por temporada. O meia brasileiro tem vínculo com o Bayern até junho de 2020. Desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, Douglas Costa tem sido pouco utilizado no elenco do time bávaro. Na última temporada, o atleta ex-Grêmio entrou em campo em 34 partidas e marcou sete gols.