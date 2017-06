Éverton Ribeiro tem estreia discreta, mas Zé Ricardo fica otimista

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foram 75 minutos em campo e os três pontos na bagagem. Em sua primeira aparição no time do Flamengo, Éverton Ribeiro cumpriu atuação discreta contra o Bahia, mas teve participação importante no gol de Berrío. Ainda que involuntariamente. Ao tentar chutar em gol, o camisa 7 errou, mas a bola sobrou para o colombiano marcar. Na saída do campo, ele elogiou o esforço do time e falou sobre o lance que liquidou a partida. "Foi uma assistência meio sem querer, mas o importante foi o gol. Para nós, que almejamos as primeiras posições, a vitória foi importantíssima", disse ao "Premiere". Durante o tempo em que esteve em campo, Éverton frequentou mais o lado direito, a sua posição preferencial, e o centro do campo. Assim que Berrío entrou em campo, foi deslocado para ajudar Diego na faixa central. Perdeu algumas bolas, mas também demonstrou ter boa qualidade no passe e visão de jogo, ainda que nitidamente desentrosado. Assim que o Flamengo abriu o placar, o técnico Zé Ricardo colocou Cuéllar no lugar do meia, que saiu sob aplausos e gritos da torcida rubro-negra que compareceu na Fonte Nova. Após a partida, Zé Ricardo evitou fazer uma análise mais detalhada do mais novo reforço, mas disse que o jogador pode ser muito útil nas ações ofensivas do time carioca. "Já tirou o primeiro peso da estreia, é importante a gente dar condições para todos renderem seu máximo. O Éverton é muito inteligente jogando por dentro", comentou. Na quarta-feira (28), o Flamengo recebe o Santos na Ilha do Urubu, em jogo válido pela Copa do Brasil. No domingo (2), o time da Gávea encara o São Paulo na Ilha do Governador, pelo Brasileiro.