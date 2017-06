Corinthians encara maratona rumo à Colômbia e Carille prepara mudanças

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do Campeonato Brasileiro com quatro pontos sobre o Grêmio, o Corinthians se voltará agora para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (28), o time alvinegro enfrentará o Patriotas com mudanças na equipe titular -a viagem à Colômbia ocorrerá nesta segunda-feira (26) à tarde. De acordo com o técnico Fábio Carille, os jogadores corintianos passarão por uma avaliação antes de o comandante fechar a lista de relacionados. Nesse cenário, é certo que alguns atletas ganharão um descanso. "Tenho um time na cabeça para a Colômbia. Algumas coisas serão feitas, mas vamos decidir amanhã [segunda-feira] cedo. É esperar a reapresentação antes, médico, preparação física. Até amanhã [segunda-feira] cedo a gente passa para vocês o que vai acontecer. Algumas mudanças vão acontecer", disse o treinador. ESTRADA O elenco do Corinthians retornou à capital paulista horas depois de derrotar o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. O embarque rumo a Bogotá, por sua vez, está marcado para as 14h50. A equipe, dessa forma, fará apenas um treino antes da partida válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A delegação corintiana ficará hospedada em Paipa, cidade localizada a 180 quilômetros de Bogotá. Já a partida será disputada em Tunja, que fica a 40 quilômetros do hotel onde o Corinthians ficará. O retorno da equipe será outra maratona. O jogo terá início às 19h45 (horário local, 21h45 de Brasília). O elenco iniciará a volta logo após o duelo. Primeiro, irá a Bogotá, onde passará a noite. Na quinta-feira (29), embarcará para o Brasil -a chegada está prevista para as 23h20 (de Brasília). Com isso, a maior parte dos jogadores terão mais dois dias de descanso até o jogo contra o Botafogo, na Arena Corinthians, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Romero, suspenso, não poderá atuar nesse duelo e, dessa forma, deve ser relacionado na Copa Sul-Americana. Gabriel, que não atuou contra o Grêmio, também é presença quase certa na lista de relacionados. Jadson, Rodriguinho, Jô, Maycon e Arana, além de um dos zagueiros, podem ser poupados por Carille.