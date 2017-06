Canadense é a 1ª mulher a comandar troca de guarda no Reino Unido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma soldada canadense entrou para a história do Reino Unido como a primeira mulher a liderar a troca da guarda no Palácio de Buckingham, em Londres. Megan Couto, 24, liderou sua unidade em cerimônia para celebrar o 150º aniversário do Canadá nesta segunda-feira (26). "Estou focada em fazer o meu trabalho da melhor maneira possível e em me manter humilde", disse Megan antes do evento. "Qualquer um dos meus colegas ficaria satisfeito por ser o capitão da Guarda da Rainha, e eu também estou honrada", afirmou. O papel da Guarda da Rainha geralmente recai sobre a divisão interna do exército britânico, dominada por homens e que protege os palácios reais desde o século XVII. Até julho de 2016, as mulheres não podiam ocupar cargos de combate no exército britânico. Elas devem desempenhar mais papéis de relevância nos próximos anos. A troca de guarda no Palácio de Buckingham é um evento tradicional em Londres e atrai milhares de turistas.