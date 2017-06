Vereadora Josete deixa sessão que vota pacote fiscal

(foto: Franklin de Freitas)

A vereador do PT, professora Josete, deixou a Ópera de Arame logo após o primeiro confronto entre os manifestantes e policiais militares na manhã desta segunda (26). Ela disse que não sabe se retorna ao local, onde acontecerá a votação do pacote fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca. "É autoritário. A base de apoio está se colocando de forma. Estão calados sem fazer nada, aprovando o projeto. Eu saì, eu entendo que eu estaria estar com minha categoria. É ilegítimo o que está acontecendo. "Por isso que me retirei".

O projeto já está sendo votado dentro da Ópera de Arame.

Manifestantes e PM entram em confronto na Ópera de Arame. Veja vídeo

TJ determina multa diária de R$ 20 mil em caso de invasão da Ópera de Arame