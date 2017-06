Primeiro evento de prêmios individuais da NBA ignora times que dominam liga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (26), será realizada a primeira edição do NBA Awards, na qual serão anunciados os vencedores dos tradicionais prêmios da liga profissional americana que até o ano passado eram entregues independentemente. Como as eleições tomam como base a temporada regular e são realizadas antes dos playoffs, o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers, que dominaram o basquete dos Estados Unidos nos últimos anos, estão pouco representados no evento. A temporada 2016/2017 terminou com os Warriors perdendo somente um jogo nos playoffs e vencendo os Cavaliers na final por 4 a 1. Os vice-campeões foram derrotados apenas cinco vezes durante toda a pós-temporada e apenas uma vez na Conferência Leste. Warriors e Cavaliers decidiram as três últimas finais da NBA, algo inédito até então. A franquia de Golden State ficou com o título em 2015 e 2017, e a de Cleveland levou o troféu em 2016. No entanto, a dominância recente não se reflete no NBA Awards. Se Kevin Durant, dos Warriors, dominou os playoffs e foi eleito MVP das Finais, o prêmio de MVP da temporada, considerado o mais tradicional da NBA, não tem representantes de Golden State e nem de Cleveland. Concorrem ao prêmio James Harden, do Houston Rockets, Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e Russell Westbrook, do San Antonio Spurs. Como Harden e Westbrook jogam como armadores, Stephen Curry, destaque dos Warriors, não deve nem sequer ser eleito para a seleção ideal da temporada. Os técnicos dos times que dominaram a NBA nos últimos três anos também não têm chance de serem premiados. Os concorrentes a melhor treinador da temporada são Erik Spoelstra, do Miami Heat, Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, e Mike D’Antoni, do Houston Rockets. Os Warriors terão dois representantes no NBA Awards. Andre Iguodala vai disputar o prêmio de melhor sexto homem com Eric Gordon e Lou Williams, do Houston Rockets, e Draymond Green vai disputar o prêmio de melhor defensor com Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e Rudy Gobert, do Utah Jazz. Enquanto isso, os Cavaliers não têm nenhum jogador brigando por prêmios individuais no NBA Awards. Na melhor das hipóteses, o time pode ser representado na eleição das seleções da temporada -são três, em ordem de importância- ou na seleção defensiva da temporada. Como consolação, os finalistas podem vencer prêmios que estreiam junto com o NBA Awards neste ano e terão votação popular: melhor assistência, melhor toco, melhor enterrada, arremesso decisivo, melhor desempenho, melhor momento dos playoffs e maior estilo. Os demais prêmios são resultados de votação com representantes da mídia especializada dos Estados Unidos.