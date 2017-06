'Meti a porrada mesmo', diz Simone, da dupla Simone e Simaria, ao ver fã derrubar irmã no palco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simone, da dupla sertaneja Simone e Simaria, teve uma reação inesperada após ver a irmã ser agarrada por um fã na noite deste domingo (25) durante um show na cidade de Amargosa (a 240 km de Salvador). A dupla fazia um show de São João na cidade quando um homem invadiu o palco, agarrou e derrubou a cantora Simaria. Ao ver a cena, Simone não pensou duas vezes e tentou tirar o homem de cima dela. Os seguranças também foram para cima do rapaz que ainda tentou agarrar Simone, que lhe desferiu um saco. Após o incidente, Simone pediu desculpas e afirmou que o instinto de irmã falou mais alto. "Que absurdo. Rapaz, vocês vão me perdoar, mas na hora em que eu vi o cara derrubar minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe. Eu dou minha vida para minha irmã. E numa situação dessa, meu instinto de irmã falou mais alto. Eu não podia ver uma situação dessa. Que coisa absurda. Quer beijar, beija com carinho." Em seguida, a cantora ainda brincou com Simaria e pediu que ela arrumasse o cabelo. "Está bem filha. O cabelo está enorme, pode abaixar aí para dar uma melhorada." A assessoria de imprensa das cantoras afirmou que elas não vão mais comentar sobre o assunto. A assessoria disse que Simaria teve uma corrente no pescoço quebrada e ficou com o joelho ralado e teve hematomas na perna com a queda. Já Simone ficou com hematomas no braço. O fã foi retirado do palco pelos seguranças, e o show foi retomado. Imagens do momento da invasão circulam pela internet. A dupla Simone e Simaria se apresentarão nesta segunda (26) na ‘’Segundinha de São João’’, na cidade de Ibicuí.