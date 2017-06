Após banco e rumores de saída, Nenê retoma protagonismo no Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Principal jogador do Vasco em 2016, o meia Nenê perdeu um pouco de espaço após a chegada de Milton Mendes ao clube. Em dado momento do Campeonato Brasileiro, o técnico decidiu não mais escalar o camisa 10 e Luis Fabiano juntos, com o argumento de que o time perdia em poder de marcação e fôlego. Com isso, Nenê foi preterido em algumas partidas e os rumores de uma possível saída rondaram por São Januário. Fato é que Nenê ficou e retomou o posto de protagonista da equipe. Contra o Avaí, foi dele o passe para o gol de Pikachu, que garantiu a vitória por 1 a 0 em casa. Neste último domingo (25), um gol seu de falta foi o suficiente para garantir os três pontos contra o Atlético-GO. "Treino bastante essas bolas. A gente não estava tendo muitas faltas perto da área. Pude cobrar bem e fazer o gol", falou Nenê à "Globo". Diante do Fluminense, o jogador também deixou a sua marca na vitória por 3 a 2. Dos 15 pontos conquistados, Nenê já pode "reivindicar" participação direta em nove deles. No domingo, o Vasco visita o Coritiba no Couto Pereira, às 16h. Com 15 pontos, o clube carioca ocupa a 6ª colocação.