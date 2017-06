Chico Buarque deve lançar novo disco em agosto, diz colunista

(foto: Divulgação)

Agosto será o mês que marcará o retorno de um dos maiores nomes da música brasileira. O cantor e compositor Chico Buarque deve lançar um novo disco, e que quebrará um hiato de seis anos desde seu último trabalho intitulado "Chico". A informação foi divulgada na coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.

De acordo com o jornalista, serão sete canções inéditas e outras duas já conhecidas do público, porém, na voz de outros artistas.

Sem nome definido, a fotografia da capa será feita por Leonardo Aversa. Já a produção do disco, foi feita em "conta-gostas", com Chico compondo e gravando cada música, uma por vez, ao contrário do que fez em seu último trabalho.