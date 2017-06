Biblioteca Pública promove oficina de criação poética

A Biblioteca Pública do Paraná promove, de 19 a 21 de julho, uma Oficina de Criação Poética ministrada por Paulo Henriques Britto. As inscrições, gratuitas, devem ser devem ser feitas até 10 de julho por meio de um formulário disponível no site da BPP (www.bpp.pr.gov.br). São ofertadas 15 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. As aulas ocorrem de quarta a sexta-feira, das 14 às 17h. Mais informações (41) 3221-4974.



Poeta e tradutor, Paulo Henriques Britto nasceu no Rio de Janeiro, onde é professor da Pontifícia Universidade Católica (PUCRJ) em cursos de tradução, criação literária e literatura brasileira. Estreou como poeta em 1982, com Liturgia da matéria, publicando no mesmo gênero os livros Trovar claro (1990), Tarde (2007), Formas do nada (2012) e Macau (2003), que recebeu o prêmio Portugal Telecom de literatura brasileira. Na prosa, publicou Paraísos Artificiais (contos, 2007) e Eu quero é botar meu bloco na rua (2009).



Britto é ainda um dos principais tradutores de língua inglesa no país. Já traduziu para o português obras de autores como Anthony Burgess, Thomas Pynchon, Philip Roth, Charles Dickens e Elizabeth Bishop, da qual organizou a seleção Poemas escolhidos (2012), para a Companhia das Letras.



