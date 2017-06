Por questões de segurança, a prefeitura de Curitiba encerrou o expediente dos funcionários do Palácio 29 de Março às 14h20 desta segunda-feira (26). Centenas de servidores protestam no local contra a aprovação do pacote de ajuste fiscal enviado pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN). A sessão foi realizada na Ópera de Arame.