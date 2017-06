Sentença de Palocci é tentativa de barrar candidatura de Lula, diz petista

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reunido em São Paulo, o comando do PT divulgou, nesta segunda-feira (26), uma nota em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a cúpula petista, esta será uma semana decisiva. Embora a reunião tenha ocorrido após anúncio da condenação do ex-ministro Antonio Palocci, ninguém propôs a inclusão de seu nome no documento divulgado do partido. Ex-secretário de Relações Governamentais da gestão Haddad, o deputado estadual José Américo chegou a mencionar a condenação de Palocci como uma tentativa de interdição da candidatura de Lula. "O objetivo de Moro é ter argumento para condenar Lula. Forçar uma delação de Palocci", disse Américo, na saída da reunião. No encontro, prevaleceu a necessidade de dar respostas às reportagens que afirmam que Lula poderá ser condenado nos próximos dias. Segundo o ex-deputado Renato Simões, a ideia é mobilizar os militantes. A avaliação é de que a condenação seria uma reação ao crescimento do petista na última pesquisa Datafolha, divulgada no fim de semana. Lula apareceu no levantamento na liderança das intenções de voto para 2018, com 29% a 30% das intenções de voto. A orientação é ficar em estado de alerta nesta semana. Leia, abaixo, a íntegra da nota do partido. "Nossa militância segue atenta e mobilizada para, junto com outros setores da sociedade brasileira, dar a resposta adequada para qualquer sentença que não seja a absolvição completa e irrestrita de Lula. O Partido dos Trabalhadores vem a público se manifestar sobre matérias publicadas pela imprensa no final de semana, referentes à suposta condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá. Os boatos causaram indignação na militância petista e em todos os segmentos da sociedade brasileira preocupados com a manutenção da Justiça e do Estado Democrático de Direito em nosso país. Frente a esse momento grave da história do Brasil, a Direção Nacional do PT informa que acompanha atentamente a evolução desse processo judicial, na certeza que não existe nenhuma possibilidade de sentença justa que não seja a absolvição do ex-presidente. Frente à inexistência absoluta de provas que possam embasar as denúncias contra Lula, nossa militância segue atenta e mobilizada para, junto com outros setores da sociedade brasileira, dar a resposta adequada para qualquer sentença que não seja a absolvição completa e irrestrita de Lula. Não aceitaremos vereditos baseados em indícios falsos e especulações partidarizadas, conforme possibilidade que já vem sendo aventada pela imprensa, e que contrariem até documentos oficiais de órgãos públicos que atestam que o ex-presidente nunca foi proprietário de tal imóvel. No momento em que avançam no Congresso Nacional propostas contra os trabalhadores e o povo brasileiro, e políticos conservadores são inocentados e preservados e que bandidos são soltos para viverem nababescamente no exterior, condenar Lula, o maior líder popular na nossa história, significaria desferir um golpe mortal contra a justiça e a democracia do Brasil. Uma hipotética condenação de Lula teria como único objetivo afastá-lo das eleições de 2018, o que é absolutamente inaceitável. Sem Lula, as eleições presidenciais não terão legitimidade e não passarão de uma fraude contra o povo brasileiro. Viva a Democracia! Viva o presidente Lula!"