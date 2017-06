Votação na ópera de Arame custou cerca de R$ 100 mil, diz Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Serginho do Posto (PSDB), afirmou hoje que o custo da operação para a votação dos quatro projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN), na Ópera de Arame deve ficar entre R$ 80 mil e R$ 100 mil. De acordo com o tucano, o valor seria adequado dentro da necessidade de garantir a segurança da votação, dos vereadores e funcionários da Casa.

