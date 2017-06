Super Nintendo ganha reedição com 21 jogos na memória

(foto: Divulgação)

Um console clássico que marcou época será relançado para a alegria dos apaixonados por videogame. O Super Nintendo, que teve sua primeira versão lançada em 1990, ganhará uma reedição. Menor e com saída HDMI para televisores modernos, o console, que tem previsão de lançamento para 29 de setembro, virá com 21 jogos na memória e custando US$80 nos Estados Unidos.

Sob o nome de Super NES Classic Edition, o console trará em sua memória os grandes clássicos do acervo de jogos da Nintendo, como "Super Mario World" (1990) e "The Legend of Zelda: A Link to the Past" (1991).

No Brasil, não há previsão para a chegada do novo Super Nintendo, já que a Nintendo não tem mais uma representação oficial no país.

Confira a lista de jogos que estarão no Super NES Classic Edition: