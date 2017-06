Azul oferece snacks em painel gigante no aeroporto de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Os Clientes da Azul e de outras companhias aéreas que desembarcarem, a partir de hoje, 26/06, no aeroporto Afonso Pena em Curitiba, terão uma grande surpresa. A companhia instalou um grande painel, recheado com diversos tipos de snacks – os mesmos que compõem seu serviço de bordo – que ficarão à disposição para aqueles que desembarcam no terminal.

“O serviço de bordo é um dos grandes diferenciais da Azul e queremos reforçar a mensagem de que, a bordo dos nossos aviões, os Clientes contam com snacks e bebidas ilimitados e ainda podem desfrutar de 40 canais de TV SKY Ao Vivo durante o voo”, conta Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul. “Queremos dar a oportunidade para quem não voa de Azul, experimentar um pouco da atenção que damos aos nossos Clientes”, completa.

O painel está localizado logo em frente à esteira de restituição de bagagem 9, na área de desembarque doméstico, e é reabastecido conforme a necessidade. A ação deve durar até o fim do mês de julho.