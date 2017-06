Anitta vai gravar clipe com Justin Bieber, afirma jornalista

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parceria musical entre Anitta e Justin Bieber está prestes a se concretizar, segundo Flávio Ricco, colunista do "UOL". De acordo com o jornalista, as negociações estão bem avançadas e restaria apenas "alinhavar pequenos pormenores". Procurada pela reportagem, a assessoria da cantora não foi encontrada.

ESTRELA INTERNACIONAL

Se concretizado, este será mais um passo da artista no cenário internacional. Recentemente, Anitta gravou com Maluma, cantor de reggaeton colombiano, e com Iggy Azalea, rapper australiana. Depois, a brasileira lançou o hit "Paradinha", cantado em espanhol e gravado na cidade de Nova York, nos EUA.

Na última semana, Anitta filmou o clipe de "Sua Cara" em um deserto no Marrocos. A gravação foi feita com Pabllo Vittar, cantora drag queen que ficou famosa após integrar a última temporada do programa "Amor e Sexo", da Globo, e com o trio de música eletrônica Major Lazer (Diplo, Jillionaire e Walshy Fire). Justin Bieber também está investindo em parcerias internacionais. Em abril, o canadense entrou na onda da música latina e gravou um remix de "Despacito" com o dono do hit, o porto-riquenho Luis Fonsi, e seu conterrâneo Daddy Yankee.

EXPECTATIVA DOS FÃS

A possível parceria, revelada por Ricco, alçou o nome de Anitta aos assuntos mais comentados do Twitter. Pelos memes e comentários e fãs pelas redes sociais, a expectativa é grande.