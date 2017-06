Em parecer sobre Rocha Loures, Janot acusa Temer de corrupção

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirma em parecer para justificar a prisão do ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures, que o presidente Michel Temer é culpado da prática de crime de corrupção. A acusação deve constar de denúncia contra Temer que Janot pretende apresentar ao Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. Loures era assessor direto de Temer até março deste ano, quando assumiu vaga de deputado federal após a nomeação do deputado federal Osmar Serraglio (PMDB) como ministro da Justiça. O peemedebista foi preso no início do mês, depois de ser filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina de um executivo da JBS, em uma pizzaria em São Paulo. Segundo os delatores da JBS, o dinheiro seria parte do pagamento destinado a Temer em troca da defesa de interesses do grupo junto ao governo.

