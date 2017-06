Criticado por poupar atletas, Mano cobra respaldo da diretoria do Cruzeiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A opção por poupar os titulares no revés para a Ponte Preta ainda reflete nos bastidores do Cruzeiro. Incomodado com as críticas feitas pelos torcedores, Mano Menezes não esconde que sentiu falta da manifestação pública da diretoria. "Esperamos respaldo da nossa direção de futebol para que a gente não fique sozinho na defesa de algumas coisas que acredita, porque é importante para o torcedor entender que temos um discurso único e esse discurso é para a hora da derrota e para a vitória. Isso é importante passar", afirmou em entrevista coletiva ao término do jogo contra o Coritiba neste domingo (25), no Mineirão. O treinador celeste creditou o bom desempenho na décima rodada do Brasileiro ao descanso dos atletas na última quinta-feira (22). Ele ainda destacou que a estratégia utilizada dá confiança ao elenco cruzeirense. "Precisamos unir nossas atitudes às palavras. Se a gente diz que confia no elenco, não é porque joga esse ou aquele que temos que dizer que a decisão está errada. Como é fácil dizer. Você vê que hoje, as duas equipes que repetiram a formação, Grêmio e Ponte, sofreram derrotas dentro de suas casas. Temos que fazer escolhas difíceis."