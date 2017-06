Orquestra Sinfônica faz concerto com convidados

(foto: AEN)

O maestro Luiz Gustavo Petri rege o próximo concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, dia 2 de julho, às 10h30, no Guairão. Petri é um dos mais importantes nomes da regência no Brasil. O solista será o jovem pianista Fabio Martino, que interpretará “Concerto n°1 para piano e orquestra, em dó maior, Op. 15”, de Ludwig van Beethoven, obra composta entre 1795-1800.



Compõem ainda o repertório “Coriolano, abertura em dó menor, Op. 62”, também de Beethoven, inspirada na tragédia homônima do poeta e jurista Heinrich-Joseph von Collin. E, para fechar, Sinfonia n°101 em ré maior, “O Relógio”, Joseph Haydn, composição muito popular e famosa, principalmente por seu segundo movimento que imita o som de um relógio.



CARREIRA - Os dois músicos convidados, para o primeiro concerto do mês de julho, são profissionais brasileiros reconhecidos internacionalmente na área musical. O maestro Petri também é compositor e diretor musical, além de ter trabalhado com diversas orquestras na República Dominicana e em Portugal. Foi o diretor dos musicais My Fair Lady, West Side Story, Vítor ou Vitória, Cabaret, Lago 21 e Cidades Invisíveis, entre outros. Recebeu várias premiações, entre elas os prêmios Shell, APETESP e APCA.



O pianista, Fabio Martino, que vive na Alemanha, em 2016 tocou pela primeira vez com a Orquestra Sinfônica do Paraná e foi aplaudido em pé durante vários minutos tendo que retornar ao palco por três vezes, a pedido do público. Martino, apesar da pouca idade, possui uma grande bagagem musical. Sua carreira começou aos cinco anos e aos 14 venceu o Grande Concurso de Piano da Fundação Magda Tagliaferro, de São Paulo. Em 2011 conquistou o primeiro lugar, e um prêmio de 10 mil euros, no concurso internacional de piano “Ton und Erklärung” (som e palavra) promovido pelo Círculo Cultural da Economia Alemã.



Serviço:



Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná



Dia 2 de julho, às 10h30



Regência: Luiz Gustavo Petri



Solista (piano): Fabio Martino



Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guaírão



Classificação: maiores de 7 anos



Ingressos: R$ 20,00