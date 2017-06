Arena começa a ser transformada para recebe a Liga Mundial de Vôlei

Faltando oito dias para os primeiros jogos pela Fase Final da Liga Mundial, a Arena d Baixada recebeu nesta segunda-feira (26) os primeiros materiais que transformarão o local em uma quadra de vôlei onde a seleção brasileira tentará o décimo título da competição. Além do Brasil, estarão em Curitiba (PR) as equipes do Canadá, Rússia, França, Sérvia e Estados Unidos.

O estádio em Curitiba receberá uma partida de vôlei pela segunda vez. A primeira foi em setembro de 2016, em uma partida comemorativa pela conquista do ouro olímpico contra a seleção de Portugal. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 sets a 0 diante de 33 mil pessoas.

Desta vez, em uma competição oficial, o compromisso da Confederação Brasileira de Voleibol, que atua em parceria com o Clube Atlético Paranaense (CAP) e Federação Internacional de Vôlei (FIVB), é ainda maior.

“O desafio será enorme e toda a equipe da CBV e da Federação Paranaense está empenhada em fazer o melhor evento possível. As obras estão dentro do cronograma para o cumprimento das etapas preliminares das finais da Liga Mundial. Estamos felizes por estar aqui e esperamos ter grandes públicos conosco nos jogos”, disse o diretor geral da competição, Renato D´Ávila.

A venda de ingressos para os cinco dias de jogos acontece através do link https://www.ingressoscap.com.br/.

TABELA

Grupo J – Brasil, Canadá e Rússia

Grupo K – Sérvia, França e Estados Unidos

Dia 4 (terça-feira)

15h05 – Brasil x Canadá (jogo 55)

17h40 – França x Estados Unidos (jogo 56)

Dia 5 (quarta-feira)

15h05 – Rússia x Canadá (jogo 57)

17h40 – Sérvia x Estados Unidos (jogo 58)

Dia 6 (quinta-feira)

15h05 – Brasil x Rússia (jogo 59)

17h40 – França x Sérvia (jogo 60)

Dia 7 (sexta-feira) - Semifinais

15h05 – 1º J x 2º K (jogo 61)

17h40 – 1º K x 2º J (jogo 62)

Dia 8 (sábado)

20h – Perdedor do Jogo 61 x Perdedor do Jogo 62

23h05 – Vencedor do Jogo 61 x Vencedor do Jogo 62 (FINAL)