Em nova gafe, Temer chama empresários russos de 'soviéticos'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em discurso nesta segunda (26) no Planalto, o presidente Michel Temer lembrou da viagem que fez à Rússia, na semana passada, e se referiu aos empresários e empreendimentos locais como "soviéticos". "Estive agora em Moscou e verifiquei o interesse extraordinário dos empreendimentos soviéticos. O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB-RS) esteve lá e verificou o interesse de empresários soviéticos e noruegueses pelo que está acontecendo no país", disse.

Não é a primeira fez que a gestão peemedebista comete gafe em relação à Rússia. Na semana passada, o site oficial da Presidência da República chamou a Rússia, cujo nome oficial hoje é Federação Russa, de República Socialista Federativa Soviética da Rússia.

A alcunha passou a ser utilizada em 1917, quando o país europeu se tornou uma nação socialista, e foi trocada para Federação Russa em 1991, pouco antes da dissolução da União Soviética. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto reconheceu o equívoco. Segundo ela, tratou-se de um "erro humano" que foi consertado no mesmo dia. Durante a viagem à Europa, o presidente cometeu outra gafe em sua passagem pela Noruega.

Aparentando cansaço, o peemedebista disse que iria visitar o rei da Suécia e o Congresso brasileiro antes de deixar a Noruega: "Hoje, uma reunião com vossa excelência e mais adiante com o Parlamento brasileiro e um pouco mais adiante com sua majestade, o rei da Suécia".