Róger Guedes admite 'puxão de orelha' de Cuca, mas nega deslumbramento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes admitiu ter levado um "puxão de orelha" de Cuca. Em entrevista ao "SporTV", nesta segunda-feira (26), o atacante do Palmeiras negou, no entanto, ter se deslumbrado no clube alviverde. "Teve um puxão, sim. Mas não foi por eu ter me deslumbrado. Eu caí como a equipe caiu no início do ano. Mas o Cuca me ajudou bastante a retomar o bom futebol", afirmou. A afirmação do jogador, porém, foi distinta do diagnóstico feito por Cuca assim que retornou ao Palmeiras. O treinador teve uma longa conversa com o jogador. A relação com Cuca também é tratada com suma importância pelo próprio Róger Guedes. Pessoas próximas ao atacante e ouvidas pela reportagem apontam o treinador como o principal fator para a evolução do camisa 23 nas últimas semanas. Cuca deixa Róger Guedes "muito à vontade", sustentam as pessoas próximas ao jogador. O treinador mantém a aposta no atacante desde o ano passado, quando chegara como um desconhecido do Criciúma. Como consequência pela postura do técnico, Guedes possui ainda mais boa vontade para ouvir os conselhos do treinador. A relação automaticamente melhorou no dia a dia. "A confiança que ele me dá me faz demonstrar meu futebol dentro de campo", afirmou Róger Guedes ao "SporTV". "Com ajuda do Cuca e dos meus familiares, espero melhorar cada dia mais".