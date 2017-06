Palmeiras ouve indicação de Cuca e estuda retorno de Diego Souza

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem sucesso na negociação de Richarlison, que permaneceu no Fluminense, o Palmeiras tem um novo nome na mira para o ataque. Segundo informação publicada pelo site 'Globoesporte' e confirmada pela reportagem do UOL Esporte, Diego Souza, do Sport, se tornou o grande desejo da comissão técnica de Cuca para reforçar o elenco para o segundo semestre. O nome de Diego Souza, campeão paulista com a camisa alviverde em 2008, possui a aprovação de Cuca e da comissão técnica, que olha para o experiente atleta como uma alternativa para atuar como referência no ataque; no caso, um 'falso 9'. Inclusive, o treinador indicou o camisa 87 do Sport na semana passada, e o Palmeiras já iniciou conversas nos bastidores para viabilizar o negócio. Diego Souza atuou em cinco jogos neste Campeonato Brasileiro, número que permite a transferência para outro time do país. A reportagem procurou o clube alviverde, que manteve a posição de não comentar qualquer interesse ou negociação de jogadores. O empresário Eduardo Uram, responsável por gerenciar a carreira do atacante de 32 anos, não retornou aos chamados até a publicação desta reportagem. Diego Souza possui um passado atribulado na Academia de Futebol. Apesar do título paulista de 2008 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, atual técnico do atacante no Sport, o jogador deixou o clube alviverde no ano de 2010 de maneira conturbada. Criticado por torcedores ao ser substituído na partida contra o Atlético-GO, válido pela Copa do Brasil daquele ano, Diego Souza respondeu de forma agressiva aos xingamentos e chegou até a mostrar o dedo médio ao público no antigo Palestra Itália. A partir deste caso, Diego Souza acabou afastado do elenco e negociado posteriormente com o Atlético-MG, clube no qual atuou por pouco mais de seis meses. O atacante de 32 anos defende o Sport desde o ano passado e hoje faz parte do grupo de Tite na seleção brasileira.