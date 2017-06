Corinthians deixa Jô, Maycon e Jadson fora de viagem pela Sul-Americana

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians vai à Colômbia atrás da vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana sem três titulares: Jadson, Maycon e Jô. A lista oficial de relacionados para encarar o Patriotas-COL foi anunciada no fim da manhã, mas apenas esses são os jogadores preservados da maratona que deixará os corintianos fora do país até sexta. Com o problema capilar que tem impedido Marciel de atuar, a comissão técnica definiu no fim da noite passada que Guilherme Arana viajará para a partida. Entretanto, são razoáveis as chances de que ele só seja utilizado em emergência. Moisés é o mais cotado para a posição. Quem inicialmente não viajaria, mas acabou incluído é Romero. O paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio e dessa maneira não jogará pelo Brasileirão no fim de semana, diante do Botafogo. Assim, entrou de última hora na viagem para a Colômbia. Marquinhos Gabriel, Camacho e Kazim são os favoritos para ficar com as vagas dos três jogadores poupados. No banco de reservas, caso precise de mais um centroavante, Carille deverá contar com o jovem Carlinhos, inscrito na Sul-Americana. Ele, porém, não viaja. A novidade na relação de inscritos é o também jovem Rodrigo Figueiredo, meia que assume a vaga de Guilherme, hoje no Atlético-PR, no grupo da Sul-Americana. Ele, porém, também não viaja. Confira a lista completa do Corinthians para a viagem: Goleiros: Cássio, Walter e Caíque Laterais: Fagner, Arana e Moisés Zagueiros: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique Volantes: Gabriel, Camacho, F. Bastos e Paulo Roberto Meias: Giovanni Augusto, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Pedrinho Atacantes: Clayton, Romero e Kazim