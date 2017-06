SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Meti a porrada mesmo", disse Simone sobre o soco dado em um homem que invadiu o palco e agarrou sua irmã Simaria neste domingo (25) —juntas, elas formam a dupla sertaneja "Simone & Simaria". Na ocasião, elas se apresentavam na cidade de Amargosa (a 240 km de Salvador). Simaria teve uma corrente no pescoço quebrada e, devido a queda, o joelho ralado. Sua "defensora" ficou com hematomas no braço. Após o incidente, Simone pediu desculpas. "Vocês vão me perdoar, mas na hora em que eu vi o cara derrubar minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe. Eu dou minha vida para minha irmã". Desde que acontecido começou a repercutir na imprensa, o nome de Simone foi parar nos assuntos mais comentados da rede social Twitter. "Simone, Simaria e Bahia" estavam entre os nomes mais procurados do Google. "Isso sim é irmandade", disse um internauta.