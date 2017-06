Bairros de Curitiba registraram aumento no valor de venda

Com um clima europeu, Curitiba oferece aos seus moradores uma infinidade de belezas escondidas atrás das baixas temperaturas. A capital paranaense possui mais de 30 parques e praças, mirantes com admiráveis paisagens, vasta oferta cultural, além de excelentes opções gastronômicas espalhadas pela cidade. O Imovelweb avaliou, no mês de maio, o valor do metro quadrado para venda, locação e rentabilidade nesta encantadora cidade, considerada também uma das mais sustentáveis do Brasil.

Segundo o estudo, o preço médio de venda do metro quadrado em Curitiba ficou em R$ 4.625,00 em maio de 2017, o que representa um aumento de 3,1%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Sete das nove regiões da cidade registraram aumento de preço em 2017; Bairro Novo e Boa Vista são as exceções, com leve queda de preço. Já Barigui possui a oferta de imóvel mais cara da cidade, acima de R$ 8.600,00 o metro quadrado, considerando o apartamento padrão de dois dormitórios com 65m² e uma vaga de garagem.

O levantamento verificou também que 70% dos bairros da capital paranaense registraram aumento de preço no último ano e Neoville, na Cidade Industrial, foi o que teve maior variação, 20%. Entre as regiões, Matriz (R$ 6.611,00), Cidade Industrial (R$ 5.851,00) e Santa Felicidade (R$ 5.455,00) são as que possuem o valor do metro quadrado mais alto de Curitiba. Os bairros que se destacam com os preços mais elevados são Barigui (R$ 8.667,00), Alto da XV (R$ 8.236,00) e Bigorilho (R$ 6.504,00), todos localizados na região da Matriz.

Já para quem está à procura de um imóvel para alugar na cidade, o estudo identificou que 65% dos bairros registraram uma queda de preço nos últimos 12 meses. No período, o valor da locação caiu 2,4%. Entretanto, o preço parou de cair em março de 2017 e desde então se manteve estável. O bairro do São Braz teve a maior variação anual com 16%, seguido por Jardim das Américas, com 14%. O aluguel médio de um apartamento de dois dormitórios ficou em R$ 940,00. Já para um de três dormitórios, o preço chega a R$ 1.440,00. Matriz (R$ 1.116,00), Cidade Industrial (R$ 1.096,00) e Santa Felicidade (R$ 1.047,00) se mantêm como as regiões com os valores de aluguéis mais altos da cidade.

Para aqueles que pretendem investir, a rentabilidade imobiliária dos últimos 12 meses foi de 7,1%, acima da inflação e abaixo do retorno da Poupança. Entretanto, para recuperar o recurso direcionado para uma compra são necessários 25 anos de aluguel, 4% mais que um ano atrás. As regiões de Bairro Novo (4,4%), Cajuru (4,3%), Boqueirão e Pinheirinho (4,2%) apresentaram os maiores retornos anuais.

“A queda nos preços de locação em Curitiba mostra que o momento é oportuno para quem planeja alugar um imóvel na cidade. Já para quem está procurando para comprar, o mais importante e pesquisar para encontrar a melhor opção, com melhor projeção de rentabilidade”, reitera Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb.