Secretaria contabiliza 24 feridos durante votação do pacote

Confronto entre servidores e policiais militares na Ópera de Arame (foto: (Foto: Franklin de Freitas))

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou na tarde desta segunda-feira (26) que 24 pessoas ficaram feridas, sendo 10 manifestantes e 14 policiais militares, durante a votação do pacote de ajuste fiscal proposta pela prefeitura de Curitiba, nesta manhã. A votação foi na Ópera de Arame, já que manifestantes impediram a realização da sessão nos dias 13 e 20 deste mês. A mudança foi aprovada na sexta-feira e a Ópera de Arame amanheceu cercada e com grande efetivo policial.

Três pessoas foram encaminhadas para hospitais, dois homens com ferimento de bala de borracha na perna e uma mulher com luxação no ombro. Dos 14 PMs feridos, cinco foram levados para o Hospital Evangélico. O caso mais grave é de um soldado do 23º Batalhão da PM que foi atingido por um paralelepípedo e teve o maxilar fraturado. Ele está internado e deve ser submetido a uma cirurgia. Um outro policial e uma policial militar também foram feridos no rosto após serem atingidos por pedras. A Sesp admitiu que alguns jornalistas foram agredidos.

Segundo o Sindicato dos Jornalisas do Paraná (Sindijor), nove jornalistas que trabalhavam na cobertura da votação foram agredidos: o fotógrafo Frankin de Freitas, do Bem Paraná; o repórter Lucas Sarzi, da Tribuna do Paraná; Ana Kruger, da CBNCuritiba; Andressa Almeida, do G1; Gibran Mendes, do Brasil de Fato; João Frigério, do Plantão 190, além de Dirceu de Souza, Elcio Branco e Ricardo Muñios.