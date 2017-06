Veja séries sobre Imigração e cultura americana

(foto: Divulgação)

O tema imigração está em alta nos dias atuais, principalmente pelas novas políticas anti-imigração do presidente Donald Trump. Porém, uma face pouco vista em relação ao tema é a influência que os imigrantes acabam tendo sobre a cultura local de um país. Pensando nisso, foi elaborada uma lista com séries que abordam os temas. Confira:

American Crime - temporadas temáticas, sendo que a terceira aborda o tema imigração.

http://abc.go.com/shows/american-crime/episode-guide

"One Day at a time"

https://www.netflix.com/title/80095532

"The Get Down" - Protagonistas da série sobre o nascimento do hip hop têm origens na América Latina.

https://www.netflix.com/title/80025601

"The Fosters" - série trata de diversidade, imigração ilegal, adoção entre outros.

https://www.netflix.com/title/70281526

"Master of None" - A série acompanha a vida, nos âmbitos pessoal e profissional, de Dev (Aziz Ansari), um ator de 30 anos de Nova York. A história de Dev o leva a mergulhar em diversos temas, desde direito dos idosos à rotina dos imigrantes em um país estrangeiro.

https://www.netflix.com/title/80049714

"Jane the virgin" - Comédia é uma das séries mais afinadas com a realidade política e social da atual safra americana. Retrata a saga de uma família latina em Miami.

https://www.netflix.com/title/80027158

"East Los High" - Série foi uma das primeiras a ser concebida originalmente para um serviço de streaming, o Hulu. A produção sobre adolescente de origem imigrante que vivem na zona leste de Los Angeles foi pioneira ao colocar elenco totalmente latino falando me inglês. A série tem um brasileiro entre os seus idealizadores: o carioca Maurício Mota, neto do escritor Nelson Rodrigues.

https://hulu.tv/2s0ccmA

Border Security: America's Frontiline - Série acompanha o trabalho dos agentes da Aduana e Proteção da Fronteira dos Estados Unidos enquanto inspecionam cargas com as quais os viajantes tentam entrar no país pelas diferentes fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, para assim garantir a segurança da América.

https://www.netflix.com/title/80107514