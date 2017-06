Grêmio blinda time e define vai usar reservas em série decisiva

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não deixar a derrota em casa abalar o time e preservar titulares no Campeonato Brasileiro. Essas são as duas estratégias do Grêmio às vésperas de uma sequência de jogos pesada e decisiva. Nos próximos 10 dias, o time entrará em campo por três competições diferentes e em duas delas iniciará duelos eliminatórios. Nesta quarta-feira (28), o jogo é pela Copa do Brasil contra o Atlético-PR. E na terça da semana que vem (4), diante do Godoy Cruz (ARG) fora de casa, pela Libertadores. Para aguentar a maratona, um time alternativo será escalado contra o Palmeiras, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será em São Paulo, no sábado. "Temos um jogo difícil na Libertadores, terça-feira, e ninguém aguenta. Não gostaria de poupar, mas eu sou obrigado a poupar. O desgaste psicológico é maior por ser mata-mata", disse Renato Gaúcho logo após o jogo com o Corinthians. A lista de atletas que acumulam desgaste é grande. Pedro Geromel, Kannemann, Michel, Ramiro, Arthur, Luan e Pedro Rocha estão entre eles. O que todos os atletas têm em comum é uma missão: não deixar a primeira derrota como mandante no ano afetar o psicológico. Foram sete jogos sem perder. E o número aumenta se a derrota para o Sport, com time reserva, for retirada da conta. Aí, a invencibilidade chega a 11 partidas. Por isso os próprios jogadores iniciaram processo para evitar abalo com o revés em casa. "Uma hora a gente ia ser derrotado, é ter tranquilidade para absorver isso o mais rápido possível", disse Edilson, um dos líderes do grupo de jogadores. "A gente vai dormir com a cabeça pesada, fizemos de tudo para isso não acontecer e aconteceu. Com certeza não vamos nos abalar", corroborou Geromel, outro dos representantes do elenco.