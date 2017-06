Colômbia registra sete mortes e ao menos dez desaparecidos em naufrágio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo colombiano já confirma sete mortes no naufrágio do navio "El Almirante", com 150 pessoas, ocorrido na represa El Peñol de Guatapé, no nordeste do país, neste último domingo (25). As autoridades locais ainda estimam o desaparecimento de ao menos dez vítimas. A embarcação naufragou por volta das 14h locais (16h de Brasília), a 68 km de Medellín. A represa, de propriedade da EPM (Empresas Públicas de Medellín), tem grande presença de turistas, locais e estrangeiros. A afluência de visitantes foi ainda maior neste final de semana, já que é feriado na Colômbia nesta segunda-feira (26). Organismos de socorro e o corpo de bombeiros reconhecem dificuldades em operar no local devido a presença de algas na represa, que comprometem a visibilidade embaixo d'água. Mergulhadores ainda tiveram de suspender as buscas por um período devido ao mau tempo, mas já retomaram as atividades. Devido a tragédia, a prefeitura de Guatapé decretou luto por três dias. O governo da Colômbia já investiga as causas do naufrágio e informou que a embarcação tinha o número correto de pessoas a bordo. Além disso, as autoridades avaliam se o navio possuía instrumentos de socorro —o que pode custar a empresa que detinha o navio uma multa e perda da licença de operação. No domingo, o presidente colombiano Juan Manuel Santos se manifestou em sua conta no Twitter. "Lamentamos as mortes ocasionadas pelo naufrágio em Guatapé. Nossa solidariedade a todos familiares, compartilhamos da sua dor." Vídeos do naufrágio, que tem circulado nas redes sociais, mostram atividades no local em tentativa de resgate das vítimas.