Virginia Rodrigues faz show na Caixa Cultural

(foto: Divulgação)

A cantora Virgínia Rodrigues – considerada pela crítica musical uma das melhores vozes da atualidade – chega a Curitiba para comemorar duas décadas de estrada com o show 20 anos de Carreira nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19 horas, na CAIXA Cultural Curitiba (R. Conselheiro Laurindo, 280). Com uma sofisticação musical sem igual, aliada ao despojamento e intensa energia de palco, a cantora baiana - que ganhou o prêmio de melhor cantora no 27º Prêmio da Música Brasileira – promete emocionar a plateia com seu canto poderoso e aveludado, falando de seu povo e de sua religião para o mundo.

No palco Virgínia Rodrigues será acompanhada pelos violões de Leonardo Mendes e Bernardo Bosísio, violoncelo de Iura Ranevsky (que tembém assina direção musical), e pela percussão de Marco Lobo. O repertório é uma reunião dos maiores sucessos de sua carreira, desde ter sido descoberta por Caetano Veloso, no bando de teatro Olodum até os dias atuais, que inclui canções de Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Baden Powell, Tiganá Santana, Villa Lobos, entre outros.

O show apresenta sua trajetória, desde a gravação de seu primeiro álbum "Sol Negro" até o seu trabalho atual "Mama Kalunga". O trabalho de Virgínia agrega a riqueza da música popular brasileira. Nestas duas décadas, Virgínia fez diversas turnês mundiais. Com uma sofisticação musical sem igual, aliada ao despojamento e intensa energia de palco, A diva baiana emociona a plateia com seu canto poderoso e aveludado, falando de seu povo e de sua religião para o mundo. A artista ganhou o prêmio de Melhor Cantora de MPBpelo 27º Prêmio de Música Brasileira, pelo disco Mama Kalunga (também indicado na categoria Melhor ​Álbum). Com este trabalho, Virgínia fez turnês no Brasil, Europa e África.

Serviço:

Virgínia Rodrigues – Show com a cantora baiana.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 30 de junho e 01 e 02 de julho (sexta-feira a domingo)

Hora: de sexta-feira a sábado, às 20h, e domingo às 19h

Ingressos: vendas a partir de 24 de junho (sábado), às 12h. R$ 20 e R$ 10 (meia - conforme legislação e correntista CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)