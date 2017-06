Jogo entre Atlético e Santos será no estádio do Coritiba, diz Conmebol

O Couto Pereira: palco de discórdia (foto: Divulgação / Coritiba)

O jogo entre Atlético e Santos, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores, no dia 5 de julho, será no estádio Couto Pereira. Segundo informações da rádio Transamérica, a confirmação foi feita nesta segunda-feira (26) pelo diretor de comunicações da Conmebol, Miguel Ortiz.

O Coritiba, que não queria ceder o estádio, não se manifestou a respeito. O clube alegou que o gramado estaria em reformas.

A Arena da Baixada, estádio do Atlético, não poderá ser usada porque vai receber as finais da Liga Mundial de Vôlei, entre os dias 4 e 8 de julho. Por isso, o Furacão havia indicado o Couto Pereira. O prazo final para indicar o local do jogo se encerrou na sexta-feira (23).

A polêmica aumentou porque, na sexta pela manhã, o Atlético havia confirmado o uso do Couto Pereira para o jogo como Santos. Mais tarde, o Coritiba soltou uma nota oficial em que negava a cessão do estádio, alegando que o gramado estaria em reforma. Então, o Atlético afirmou, com outra nota oficial, que havia um contrato que previa a cessão do estádio em ocasiões especiais, cabendo ao Furacão o pagamento de um aluguel e das despesas decorrentes. Baseado nesse contrato, o Atlético indicou o Couto Pereira à Conmebol.

Segundo o Coritiba, esse contrato era válido apenas para um jogo do Atlético – contra o Grêmio, em 2015 – e alega que no contrato existem itens indicando a não cessão em situações técnicas. A reforma do gramado do Couto deve acabar antes do dia 2 de julho, quando o time receberá o Vasco pelo Brasileirão. O clube do Alto da Glória diz que o gramado não suportaria uma nova partida três dias depois, o que inviabilizaria o empréstimo.