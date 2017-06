Feirão da Casa Própria cresce 27% em um ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Feirão da Casa Própria 2017, realizado pela Caixa Econômica Federal, movimentou R$ 13,1 bilhões, valor 27,2% superior ao registrado no ano passado. O feirão ocorreu em duas rodadas, totalizando 14 cidades, e foi encerrado neste domingo (25). No evento, foram realizados ou encaminhados um total de 65.711 negócios, crescimento de 13,8% em relação à edição anterior. As informações são da Agência Brasil. Organizado em parceria com construtoras, correspondentes imobiliários e imobiliárias, o Feirão da Caixa reúne, em um só lugar, milhares de ofertas de imóveis e a opção de financiamento. O Feirão em São Paulo foi o que respondeu pelo maior número de negócios realizados ou encaminhados e movimentou o maior valor, R$ 3,2 bilhões. Empatados na segunda posição, estão Salvador e Curitiba, que movimentaram R$ 1,5 bilhão cada. O maior crescimento em relação a 2016 foi registrado em Salvador. O montante de R$ 1,5 bilhão movimentado é um valor 204,55% superior ao do ano passado. A primeira rodada do Feirão da Casa Própria 2017 ocorreu de 26 a 28 de maio e foram realizados ou encaminhados 51.436 negócios, movimentando R$ 10,2 bilhões nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Belém (PA), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Foram 191.071 visitantes. A segunda rodada, de 23 a 25 de junho, movimentou R$ 2,9 bilhões nas cidades de Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR). Foram recebidos 42.975 visitantes e realizados ou encaminhados 14.275 negócios. Quem busca o crédito para a casa própria no feirão precisa levar documento de identidade e CPF, além de comprovante de renda e de residência atualizados.