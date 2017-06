Paraná pode trazer meia-atacante da Série C

Felipe Augusto: na mira do Paraná (foto: Divulgação / Estoril Praia)

O Paraná Clube pode contratar o meia-atacante Felipe Augusto, de 25 anos. Segundo a imprensa do Rio de Janeiro, o jogador já teria se desligado do Volta Redonda, onde vinha atuando pela Série C do Brasileirão. Ele atua tanto como centroavante quanto como meia pelo lado esquerdo do ataque.

Felipe Augusto, de 1,83m e 77 kg, foi relevado no Atlético-MG e já esteve no futebol de Portugal. Entre 2015 e 2016, atuou pelo Estoril Praia, por empréstimo – na época, seus direitos econômicos pertenciam ao Tupi, de Juiz de Fora (MG).

Neste ano, Felipe Augusto já defendeu o Villa Nova-MG, com 11 partidas e nenhum gol. De lá, transferiu-se para o Volta Redonda. Atuou em todos os sete jogos da equipe na Série C e marcou dois gols, contra Macaé (3 a 1) e Tombense (2 a 0).

A transferência ainda pode sofrer uma reviravolta porque o Paraná seria o terceiro clube do jogador apenas neste ano. A Fifa faz restrições a jogadores que atuam por mais de dois clubes em uma temporada. O caso de Felipe Augusto tem o atenuante de se tratar de três clubes do Brasil.