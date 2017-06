Conmebol confirma Atlético-PR x Santos para o Couto Pereira; Coritiba contesta

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol confirmou no final da tarde desta segunda-feira (26) que a partida entre Atlético-PR e Santos, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no dia 5 de julho, será no estádio Couto Pereira. O comunicado foi feito a imprensa pelo diretor de comunicações Miguel Angel Ortiz. A entidade recebeu na sexta-feira (23) a indicação do estádio do Coritiba juntamente com um contrato assinado pelo Coritiba e pelo Atlético-PR, de parceria no uso dos estádios. O Coritiba informou que continuará vetando que a partida seja realizada no seu estádio e irá apresentar laudos sobre a condição do seu gramado, de que não poderia receber uma partida no dia 5. Com o gramado do Couto em processo de reforma, o Coritiba vai receber o Vasco na Vila Capanema no dia 2, domingo, uma vez que a Arena da Baixada já está ocupada pela Liga Mundial de Vôlei. O Paraná Clube já confirmou a cessão do estádio. O Coritiba, entretanto, pretende alegar que o gramado do Couto Pereira não tem condições de receber qualquer partida nos próximos dias e, por essa razão, irá mandar o jogo contra o Vasco na Vila Capanema. O Atlético entrou com uma ação na Justiça comum para fazer valer o contrato acima citado. A Conmebol não detalhou os termos que a levaram a indicar o Couto Pereira como sede para a partida.