Palmeiras busca o meia-atacante Diego Souza a pedido de Cuca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Equipe brasileira que causa mais agitação no mercado de transferências, o Palmeiras definiu novo alvo para o seu setor ofensivo. A pedido do técnico Cuca, a equipe tenta contratar o meia-atacante Diego Souza, 32, do Sport e da seleção brasileira. A informação foi dada inicialmente pelo Globoesporte.com e confirmada pela Folha de S. Paulo. Após as saídas de Rafael Marques e Barrios, o time viu-se enfraquecido no ataque com apenas Willian e Borja. O clube ofereceu mais de R$ 40 milhões para tirar Richarlison do Fluminense, mas o clube do Rio não aceitou. Avaliando as possibilidades de contratação em relação ao limite de sete jogos para um jogador se transferir para uma equipe do Brasil, o técnico chegou ao nome de Diego Souza, que atuou apenas cinco vezes pelo Sport no Brasileiro. Os desempenhos de Borja e de Willian não têm agradado o treinador. O primeiro ajuda pouco na marcação e tem dificuldades em jogar fora da área, ao passo que o segundo tem características de atacante pelos lados do campo. Forte, com bom domínio de bola e qualidade no passe, Diego Souza poderia desempenhar bem a função de "falso 9", centralizado na área, mas com a possibilidade de recuar para armar jogadas. A referência de Cuca é Gabriel Jesus, destaque da campanha do título brasileiro em 2016. Atualmente, Diego Souza é reserva de Jesus na seleção brasileira. A negociação ainda está nos primeiros passos e deve envolver a troca de jogadores do Palmeiras além do valor pedido pelo Sport. A chegada recente de Vanderlei Luxemburgo, no entanto, pode dificultar o negócio, já que o treinador conta com Diego Souza para a temporada. O meia-atacante teve passagem pelo Palmeiras entre 2008 e 2010, quando saiu do clube logo após entrevero com torcedores do clube. Ao ser substituído de uma partida, xingou pessoas que estavam na arquibancada e levantou o dedo do meio.