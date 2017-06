Eliminada, Portuguesa precisa de título para voltar à Série D em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Portuguesa corre o risco de ficar fora de uma divisão do Brasileiro pela primeira vez na sua história. Eliminada na primeira fase da Série D, a Lusa precisará conquistar o título da Copa Paulista -torneio organizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para os clubes não ficarem inativos-, que começa neste final de semana, para poder retornar à competição, equivalente a quarta divisão. A equipe encerrou sua participação na Série D com duas vitórias, um empate e três derrota. O último revés para o Desportiva por 1 a 0, fora de casa, culminou com a desclassificação -um empate garantiria o time na segunda fase. A eliminação é mais um capítulo da sequência de resultados negativos obtidos pelo time desde 2013, quando foi rebaixado para a Série B do Brasileiro após perder quatro pontos pela escalação irregular do meia-atacante Héverton. Nos três anos seguintes, o clube também foi rebaixado. Em 2014, caiu para a Série C. Na temporada seguinte, o time caiu para a Série A2 do futebol paulista. No ano passado, despencou para a Série D. Neste período, o clube teve quatro presidentes. No ano passado, o estádio do Canindé foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas, mas não foi arrematado. Até o ano passado, o clube acumulava dívida de mais de R$ 250 milhões.