Lugano aceita proposta do São Paulo e vai renovar contrato até o fim do ano

BRUNO GROSSI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diego Lugano seguirá defendendo o São Paulo. Nesta segunda-feira (26), o zagueiro de 36 anos decidiu aceitar a proposta de renovação enviada na semana passada e permanecerá no clube até 31 de dezembro. O uruguaio ainda vai avisar a diretoria para assinar o acordo. O vínculo anterior, firmado em janeiro de 2016, tinha duração somente até sexta-feira (30). A resposta positiva do uruguaio vem depois de semanas de uma novela envolvendo o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o diretor-executivo Vincius Pinotti e o técnico Rogério Ceni. Pinotti era o principal entusiasta da renovação, recebeu apoio discreto do treinador e precisou convencer Leco a negociar com Lugano. O zagueiro se incomodou bastante durante o processo. Primeiro, pela demora dos dirigentes para procurá-lo. Depois, por saber que suas reivindicações para elenco e funcionários não eram bem vistas pela cúpula. Por fim, com o fato de ter sido oferecida uma festa de despedida no fim do ano, mesmo que não seja sua intenção se aposentar agora. A influência no elenco, o apreço da torcida e o mau momento vivido pelo São Paulo na temporada, convivendo com protestos e proximidade da zona de rebaixamento, pesaram na decisão de aceitar a renovação. A redução salarial não era vista como um problema, e o camisa 5 receberá R$ 100 mil a menos no novo contrato.