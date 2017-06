Wanessa se impressiona com vestido de noiva usado há dez anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, 34, se casou com o empresário Marcus Buaiz, 37, em 2007. Dez anos depois, ela ainda guarda o vestido de noiva, assinado pelo estilista Francisco Costa. A cantora mostrou a peça para a jornalista Mônica Salgado durante gravação para o "Vídeo Show". Wanessa se impressionou com suas curvas de uma década atrás. "Olha a minha cintura! Agora precisaria de dois deste para me vestir", brincou. No programa, que vai ao ar nesta terça (27), a artista revela que também guarda as roupas usadas em seus primeiros shows, que frequenta brechós e que tem peças que foram da mãe, Zilu Godoy.