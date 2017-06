Histórias mudam sua vida?

Nestes dois últimos meses eu estive desenvolvendo e ministrando muitos trabalhos em diversas cidades, alguns para a área de vendas, outros para outras áreas.

Estes trabalhos mesclaram temas motivacionais, vendas e bastante criatividade, item que comentei em semanas passadas.

Eu estou meio assustado com algumas atitudes que pude observar na maioria dos vendedores e até nos profissionais que não são vendedores e que tive contato nestes dias.

Sempre que estou fazendo, seja um treinamento ou palestra, procuro contar histórias de pessoas que alcançaram o sucesso, aplicando determinados princípios no seu dia-a-dia. Todas estas histórias são reais, nunca dei um exemplo ou contei uma história de que não tivesse certeza da sua veracidade.

O que pude observar é que todos adoram as histórias e ficam totalmente ligados quando se conta uma delas, os olhos de alguns brilham, e sinto que consegui, através de um bom exemplo, passar uma mensagem de um bom aprendizado.

O mais incrível vem depois, alguns não conheciam a história, mas já conheciam, muitas vezes há anos, o princípio e ensinamento que ela trás. Isto é o mais importante. Eles já ouviram histórias parecidas em outras oportunidades, contadas por outros palestrantes, durante seus cursos.

Um dos participantes me disse: “a gente ouve a história, identifica o princípio que deve aplicar no trabalho, aplica-o por um determinado tempo, que para a grande maioria não passa de uma semana, e depois volta à rotina normal, engavetando aquele princípio até a próxima palestra, para aí, se alguém der o toque novamente, usá-lo por mais uma semana.”

Eu sempre brinco com o pessoal, dizendo que para nós palestrantes isto é muito bom, porque nunca nos faltará trabalho. Por melhor que sejam as histórias que contamos, e comprovadamente eficaz o princípio que ela transmita, a maioria dos ouvintes não vai usá-lo por mais de uma semana.

Isto vale para tudo na vida. Para se destacar da maioria, apenas precisamos fazer constantemente o que a maioria faz inconstantemente.

Um grande abraço e boa semana.

