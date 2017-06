Leco anuncia que Lugano ficará no São Paulo até o fim do ano

DE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, informou por meio de uma rede social nesta segunda-feira (26) que o zagueiro uruguaio Diego Lugano, 36, aceitou proposta do clube e renovará contrato com o São Paulo até o fim do ano. O vínculo atual se encerra na próxima sexta (30). A negociação se arrastava há alguns dias. ídolo no clube e titular nos títulos de Libertadores e Mundial de Clubes em 2005, o zagueiro voltou ao São Paulo no ano passado. Desde então seu desempenho tem sido regular, e ele geralmente é opção no banco de reservas. Atuou dez vezes na temporada. Após reiteradas falhas de Lucão e Maicon, já negociado com o Galatasaray (TUR), o uruguaio foi escalado como titular nos dois últimos jogos, a derrota para o Atlético-PR em Curitiba, na última quarta-feira, e o empate com o Fluminense, no Morumbi, neste domingo (25). A diretoria são-paulina também foi ao mercado para reforçar o setor. Contratou o equatoriano Jorge Arboleda, que estava no Universidad Católica (EQU). Por meio da mesma rede social, Leco também informou que o São Paulo renovou com o lateral-esquerdo Júnior Tavares até 2021.