Preços tiveram alta em sete de nove regionais (foto: Franklin de Freitas)

O apartamento padrão de Curitiba tem dois dormitórios, 65 m2, uma vaga de garagem e preço de R$ 300 mil. A informação é do Index de Curitiba da Imoveweb, divulgada ontem. Além disso, o relatório ainda mostra que sete das nove regiões pesquisadas na Capital tiveram alta no preço do metro quadrado. O preço médio encontrado ficou em R$ 4.625, uma lata de 3,1% nos últimos 12 meses.

Das nove regiões avaliadas, apenas o Bairro Novo e Boa Vista tiveram leve queda de preço. O bairro de Barigui tem oferta de apartamento mais cara, acima de R$ 8.600/m2. Entre as regionais, o metro quadrado mais caro está na Matriz — R$ 6.611 o metro quadrado. Nesta regional a alta nos últimos 12 meses acumula 9,9%. O mais barato está na Regional Bairro Novo — R$ 3.255, com variação de menos 3,9% em um ano.

Aluguel

O preço do aluguel em Curitiba parou de cair em março de 2017. Desde então se manteve estável. Comparado com um ano atrás, o preço do aluguel caiu 2,4%. Em 65% dos barrios foi registrado uma baixa. Contemplando a inflação, a caída real de preço é maior que 5%.

O vlaor do aluguel médio de apartamento de dois dormitórios em Curitiba ficou em R$ 940, ou R$ 14 por m2. Aluguel de apartamento de três dormitórios ficou em R$ 1.440, ou R$ 15 por m2.

Segundo a pesquisa Imoveweb, quem comprou um apartamento em Curitiba em maio de 2016, alugou durante 12 meses e vendeu em maio de 2017 obteve um retorno bruto de 7,1%, acima da inflação, abaixo do retorno da Poupança.