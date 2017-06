Cohab apresenta novo residencial

Nesta semana, a Companhia Municipal de Habitação de Araucária (Cohab Araucária) realizou uma série de encontros com pessoas cadastradas na instituição. O objetivo foi apresentar informações detalhadas sobre um novo empreendimento: o Residencial das Azaleias. Por meio da Cohab, os cadastrados contam com benefícios para adquirir um imóvel.

De acordo com a Companhia, os cadastrados interessados no empreendimento Residencial das Azaleias (que se enquadram na faixa de renda) podem ter isenção em algumas taxas, o que pode representar uma economia de aproximadamente R$ 5 mil.