Grupo vai combater terrorismo

As empresas de tecnologia da informação Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube anunciaram ontem que formaram um grupo para combater o terrorismo através de um trabalho conjunto, da promoção de pesquisas e da colaboração com outras organizações e instituições. A coalizão empresarial, chamada Fórum Global da Internet para Combater o Terrorismo (Global Internet Forum to Counter Terrorism), ajudará a transformar as quatro empresas em espaços “hostis aos terroristas e aos extremistas violentos”, afirmaram fontes do Twitter e do YouTube em diferentes comunicados postados em seus blogs corporativos.

O novo grupo desenvolverá seu trabalho a partir de iniciativas como o Fórum Europeu de Internet ou a base de dados compartilhada de “hashes” (impressões digitais específicas de cada arquivo) que seus integrantes desenvolveram em dezembro do ano passado. “A propagação do terrorismo e do extremismo violento é um problema global e um desafio crucial para todos nós”, indicou o fórum, que ressaltou que as suas “políticas e práticas de eliminação” de conteúdos extremistas mostram “posturas firmes”. “Acreditemos que trabalhando lado a lado podemos ter um maior impacto”, declararam.