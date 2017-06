Bélgica rastreia jihadistas

A Bélgica irá adquirir por 6,8 milhões de euros em software para conseguir identificar terroristas que navegam por páginas na internet de conteúdo jihadista, informaram nesta segunda-feira (26) vários jornais do país. Este complexo sistema tecnológico dará apoio a polícia e ao Ministério de Defesa para descobrir e rastrear terroristas. No começo do ano, meses após o atentado de março de 2016 que deixou 32 mortos no metrô e Aeroporto de Bruxelas, o Conselho de Ministros já tinha dado sinal verde orçamental para a compra do software. Neste mês um suposto terrorista foi morto por militares na estação Central de Bruxelas. Tratava-se de um marroquino de 36 anos que atuou sozinho e detonou uma única mala carregada com explosivo caseiro.