Maduro pede “insurreição”

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu no domingo à população e à Força Armada que se declare “em insurreição popular constitucional geral”, caso ocorra algum fato que afete sua integridade física, liberdade ou a legalidade de seu governo. “Se algum dia a Venezuela for testemunha de algum feito que afete a minha integridade física, a minha liberdade ou a legitimidade e constitucionalidade do governo bolivariano, que o povo e a Força Armada se declarem em insurreição popular constitucional geral, em união cívica militar, e recuperem a Constituição”, disse no programa Domingo com Maduro. No programa, transmitido pelo canal estatal VTV, ele disse também que se algo do tipo ocorrer, a paz deve ser recuperada.