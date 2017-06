Índice de aprovação nos testes do Detran bate recorde no Paraná

(foto: Divulgação)

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um verdadeiro sonho para muita gente e um dos ritos de passagem para a fase adulta mais marcantes de toda a vida. E no Paraná, o percentual de candidatos que vem conseguindo sair dos exames do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) com um sorriso no rosto vem crescendo, tendo atingido um índice recorde em 2016.

Com relação aos exames teóricos, por exemplo, seis de cada dez candidatos conseguiram a aprovação na prova, com uma taxa de aprovação de 60,37% no ano passado. Em 2015, o índice havia sido de 57,21%. Já com relação ao teste prático, mais da metade dos candidatos (56,29%) conseguiu passar, enquanto no ano anterior a taxa havia sido um pouco menor (53,61%). De acordo com Farid Gelasco, coordenador de Habilitação do Detran-PR, desde 2011 os índices de aprovação têm registrado uma melhora no estado.

“Se for analisar todo o retrospecto, os índices de 2015 e 2016 foram os melhores, e muito por conta de todo o investimento do Governo do Estado, do próprio Detran, na qualidade dos examinadores e também dos próprios examinados, que atualmente contam com melhores estruturas e melhores instrutores nos Centros de Formação de Condutores”, aponta Gelasco.



Hoje, inclusive, o governador Beto Richa lança um novo aplicativo do Detran voltado para aqueles que irão fazer a primeira CNH. O app Primeira Habilitação deve atender os mais de 100 mil candidatos que passam pelo processo todos os anos no Estado e está disponível, de forma gratuita, para celulares, tablets e smartphones.

Com a ferramenta, os futuros motoristas poderão controlar cada etapa do processo e acompanhar o passo a passo desde a contratação do Centro de Formação de Condutores até a entrega da CNH aos aprovados. O lançamento acontecerá às 15 horas no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual.

Reprovação — Na prova prática, o índice de reprovação é maior na baliza, e justamente por conta do nervosismo. “Isso tudo acontece frequentemente, e grande parte das vezes, na verdade, notamos que não é por falta de habilidade, mas por nervosismo”, finaliza.

Dicas para ir bem no exame prático

Durma cedo na noite anterior para estar com os reflexos “em dia”

Alimente-se adequadamente para que o preparo físico não atrapalhe no exame

Crie um roteiro com o que você deve fazer assim que entrar no carro: posicionar os espelhos, arrumar o banco colocar o cinto

Mantenha a tranquilidade e não tenha pressa. Você precisará apenas reproduzir o que já fez durante suas aulas na auto-escola

Use roupas e sapatos confortáveis

Antes do exame, dê uma volta (se possível com o veículo de sua auto-escola) pela região onde será feito a prova

No dia do exame, chegue com antecedência ao local indicado para evitar uma carga desnecessária de estresse

Mantenha-se concentrado durante as instruções do examinador