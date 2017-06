O governador Beto Richa entrega, hoje, às 11 horas, mais 457 novas viaturas para a Polícia Militar e Polícia Civil do Paraná. São as primeiras de um lote de 1.100 unidades adquiridas pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 112,3 milhões. A entrega será feita no estacionamento do Palácio Iguaçu, em Curitiba.

De 2011 para cá, o Governo Estadual ampliou a frota das polícias do Paraná em mais de 3 mil veículos. Na última entrega de viaturas, em abril, o governador Beto Richa destacou os investimentos que estão sendo realizados na Segurança, informando que o orçamento da Secretaria da Segurança Pública teve um aumento de R$ 110 milhões para permitir a renovação de frotas e aquisição de equipamentos. Em 2015, contou, foram adquiridas 1.200 viaturas e neste ano estão sendo entregues outras 1.100.

Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu estão entre os municípios que receberão viaturas policiais do novo lote que será entregue. O 14º Batalhão da Polícia Militar de Foz também receberá cinco veículos para ampliar a sua frota: um Etios, três caminhonetes Amarok e uma caminhonete Oroch.