A Secretaria de Transporte e Trânsito da Prefeitura de São José dos Pinhais informa que a partir de hoje, motoristas que dirigem pela pela Rua Joaquim Nabuco e querem acessar a Avenida das Torres, no sentido Curitiba, deverão utilizar a Rua Arlindo João da Costa, onde há uma trincheira, já que o semáforo na Avenida das Torres, esquina com Rua Pérola D’Oeste, será desativado e o cruzamento bloqueado.

Já a partir de quinta-feira, às 9 horas, o acesso a Curitiba para quem circula pela Avenida das Américas será alterado para a pista da direita, ficando a pista central — canaleta para ônibus — bloqueada. Os condutores deverão redobrar a atenção, principalmente nos cruzamentos com as ruas Zacarias Alves Pereira, Lilian Viana de Araújo e Dr. Flávio Zétola.

Também a partir de quinta-feira entra em funcionamento o semáforo no cruzamento das Avenida das Américas com a Rua Manoel Ribeiro de Campos. O Departamento Municipal de Trânsito informa que caso as condições climáticas não estejam favoráveis nas datas estipuladas, as alterações poderão ser adiadas.