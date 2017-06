Ministro tucano diz que vê com 'estranheza' declaração de FHC

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Responsável pela articulação política do governo, o ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) afirmou nesta segunda-feira (26) que viu com "estranheza" as declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em defesa do encurtamento do mandato de Michel Temer. Para o ministro tucano, a proposta de FHC, que pede a convocação de novas eleições, é impossível de ser executada. "Vi com estranheza essa manifestação de FHC, primeiro porque ele foi muito influente na decisão do PSDB em permanecer na base do governo, segundo porque é uma proposta de absoluta inexequibilidade", disse Imbassahy à Folha. De acordo com o ministro, para que a tese do ex-presidente fosse colocada em prática, o Congresso teria que aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional que levaria meses para tramitar no parlamento e, caso aprovada, o prazo coincidiria com a campanha presidencial de 2018 já em curso. A opinião de Imbassahy sobre o artigo publicado por FHC na Folha expressou o desconforto de outros tucanos com as declarações do ex-presidente. Em caráter reservado, dirigentes do PSDB avaliam que as declarações de FHC foram prejudiciais ao partido, passando a imagem de uma sigla que "vacila" e "não sabe o que quer". Isso porque, mesmo rachados, os tucanos decidiram, há duas semanas, permanecer na base do governo Temer, contanto que as reformas trabalhista e previdenciária caminhassem no Congresso. BIOGRAFIA Integrantes do Palácio do Planalto, por sua vez, avaliam que o discurso de FHC em defesa do encurtamento do mandato de Temer foi um "ato isolado" e que não deve precipitar o desembarque dos tucanos. Auxiliares do presidente afirmam que FHC está tentando "apenas lustrar sua biografia" em meio ao racha do PSDB e que a fidelidade do maior partido da base aliada será medida na próxima quarta-feira (28), quando a reforma trabalhista será votada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) no Senado. Diante da relação cada vez mais delicada com o PSDB, que já ensaiou desembarcar do governo algumas vezes desde a delação da JBS, a ordem no Planalto é ter cautela e não responder diretamente a FHC, para evitar que a pauta do ex-presidente ganhe gravidade e contamine parlamentares do partido que ainda apoiam governo. O diagnóstico de Temer é que os tucanos estão divididos mas o foco de maior problema é na Câmara, onde a ala mais jovem do partido pressiona para que a sigla abandone o governo. No Senado, acreditam os assessores do presidente, o quadro é mais estável e precisa ser administrado. A avaliação do grupo político do presidente tem ressonância entre alguns quadros do próprio PSDB, que viram como "desastrosa" e "desnecessária" a postura de FHC em artigo publicado na Folha de S.Paulo. Entre esses dirigentes tucanos, a tese é de que o artigo do ex-presidente não pode funcionar como um "gatilho" para o desembarque do partido do governo, e que o pêndulo da legenda deve continuar se mirando na aprovação das reformas.